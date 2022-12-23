台東縣圖書館中心23日上梁 112年底前完成硬體工程

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台東縣圖書館中心新建工程23日舉行上梁儀式，縣長饒慶鈴（左）出席，期許工程如期如質完工，相信將成台東的城市新地標。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）被視城市指標、台東縣政府10年前推動的泳池和圖書館共構建案，因無人投標，東縣府放棄共構計畫，只建圖書館，今天舉行上梁儀式，預計112年底前完成硬體建設工程。

位於台東市南京路的台東縣立游泳池興建於民國76年，設備老舊跟不上時代，10年前當時台東縣長黃健庭推出「圖書館及綜合體育館興建工程」案，規畫將旁邊的圖書館和游泳池共構。

建築規畫除有多功能游泳池、運動休閒及文化圖書的功能外，建築設計希望能創造地標建築美學，塑造具有地方特色的場館，及營造東台灣熱帶色彩與多元化人文意象空間場域為設計宗旨，為台東市創造城市地標建築。

黃健庭於103年3月召開記者會，以競圖競賽方式，公開徵選國內優秀建築師，並且大動作北上舉辦未來委外營運的招商說明會。

原計畫是103年中旬順利招標，105年完工；不過，因爭取經費、設計等多項問題，遲至107年才上網招標，結果共12次公告招標，均無廠商投標，台東縣政府多次修改設計，也激不起廠商投標意願。

審計部台東審計室109年提出的台東縣108年度總預算審核報告書，特別指出「台東縣立游泳池與圖書館共構工程」執行率欠佳，如年底前未發包中央將收補助款。這項工程總經費新台幣5億3000萬餘元，中央補助2億餘元。

台東縣政府決定放棄共構，圖書館和游泳池各自興建。110年10月圖書館舉行動工，今天上梁，預計112年底完成硬體設備。

台東縣長饒慶鈴主持上梁儀式，期許工程如期如質推進。她說，除了推動進度，縣政府也把關顧好工程品質，未來啟用後提供民眾一處擁有綠地草皮、親子共享的優質閱讀空間，成為台東的城市新地標。

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根據台東縣政府建設處提供資料，圖書館總工程經費3億2000餘萬元，採地上4層、地下1層興建，面積近2000坪，1樓包含文創商場、大廳及設置完善親子閱讀空間；2、3樓配置多媒體室、大閱覽室及具台東特色之閱覽藏書空間；4樓為館藏處理作業空間。

主要閱覽空間以「台東之谷」為概念主軸，設置環抱、層層退縮的書架、樓面及階梯閱讀平台，形塑如花東縱谷般的空間意象，建築物設計簡潔，空間動線流暢，可預期將成為台東新地標及藝文活動新據點。（編輯：黃世雅）1111223