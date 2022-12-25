金門縣長陳福海上任 首波人事布局

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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）回鍋擔任金門縣長的陳福海，今天在宣誓就職後立即宣布首波人事布局，包括典禮中介紹的副縣長李文良、秘書長謝世傑在內共7名主官（管）；相關人事命令，今天起生效。

金門縣政府發布新聞稿指出，縣府向國立金門大學借調的李文良，51歲，畢業於美國北科羅拉多大學運動體育研究所，曾任金門縣政府教育處長；62歲的謝世傑，國立高雄科技大學工程科技研究所博士畢業，曾任職台北市和台南市政府。

觀光處長由張瑞心出任；張瑞心現年60歲，銘傳大學觀光事業學系碩士畢業，曾任金沙鎮及金湖鎮公所課長、港務處長、觀光處副處長、工務處長及參議等。

工務處長由黃儒新升任；黃儒新51歲，國立交通大學土木工程學系碩士畢業，曾任工務處副處長等職。

民政處長由陳世保出任，社會處長由葉媚媚擔任，地政局長由許鴻志接任，3人的縣府資歷豐富。

除了前述一級局處長外，原秘書長陳祥麟及地政局長王登緯調任縣府參議；教育處副處長由原文化局副局長洪蘋萱調任、工務處副處長由原教育處副處長陳家輝調任、觀光處副處長由原簡任秘書董雲馨調任、文化局副局長由原觀光處副處長何佩舉調任。（編輯：陳仁華）1111225