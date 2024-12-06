外來種破壞金門生態 議員：縣府工程應納專業意見

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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）外來種互花米草、銀膠菊等破壞金門生態，無黨籍金門縣議員董森堡說，縣府及鄉鎮公所發包植栽工程引進大量外來種植物，未來應納入專業意見，避免縣府自己引進外來種。

金門縣議會第8屆第4次定期會，這兩天進行金門地區外來種動植物移除作業專案報告，多名議員關注如藍孔雀、銀膠菊、紅火蟻、互花米草等移除成效不彰議題。縣府建設處長黃儒新答詢表示，將參酌議員意見，持續討論、辦理未來移除作業。

董森堡今天質表示，縣府及鄉鎮公所在發包植栽工程時，引進大量外來種植物，包含紅毛草、紫花翠蘆莉等，縣府未來進行各種公共工程時，應該納入林務所、農林科等專業人員意見，篩選引進物種。

董森堡說，藍孔雀也是當初縣府引進金門，依建設處報告，移除數量從民國111年移除394隻，到113年移除701隻，顯示藍孔雀族群仍持續擴大；銀膠菊在金門數量減少也不是移除有成績，而是被另一個外來種大黍取代，

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此外，針對互花米草移除採深埋法，董森堡也說，金門很多地層下是花崗岩或貓公石，機具很難挖到2公尺深，掩埋的互花米草就容易復發，建設處應考慮移除到岸上處理，並輔導社區成立巡守隊定期監控。

董森堡指出，短時間內要移除外來種有難度，建設處應區分年度、區域有計畫性移除，包括非植物生長時期人力可以轉移做其他物種移除工作，以及對各種外來種也都要建立監測機制、移除成果統計等。（編輯：孫承武）1131206