外來種互花米草就地掩埋斬草難除根 金門將重新檢討

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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）中國外來種「互花米草」破壞金門生態，國民黨金門縣議員王秀玉關注移除問題；金門縣府建設處長黃儒新表示，已爭取2年2000萬元預算投入，並將重新檢討就地掩埋移除方式。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行建設處業務報告，國民黨議員王秀玉、王國代關注互花米草採用機具移除後，就地掩埋成效不彰議題。

王秀玉表示，金門許多潮間帶已被互花米草掩蓋，過去採用機具移除後再就地掩埋方式，但最近觀察下來這個做法難以根除，有互花米草復發情形，甚至造成更嚴重蔓延，應對掩埋地點重新檢討，如掩埋到海岸線上等。

黃儒新表示，目前採人工與機具2種移除互花米草方式，人工移除雖效率較低，但在密度、仔細度上較高，大量移除則是使用機具深挖深埋方式處理；他也說，據專家學者意見，互花米草掩埋深度應達1到2公尺，「確實在這幾年執行過程埋的深度可能沒有那麼理想，以及潮汐狀況可能導致互花米草復發」。

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黃儒新說，互花米草再生能力強，明年度已爭取到2年2000萬元預算，可增加移除與巡邏頻率；此外，經過與專家學者討論，要清除整個量體，明年仍須採用人工與機具並行，但機具部分是否挖掘後移放到岸上處置，仍會持續討論。

根據金門國家公園重要物種監測計畫資料，自2003年執行三棘鱟監測時，在金門夏墅潮間帶就已發現互花米草入侵，若互花米草大量擴張，將嚴重壓縮潮間帶眾多生物，包括三棘鱟棲地空間。（編輯：陳仁華）1131202