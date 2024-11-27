中國廈門翔安機場將建成 金門議員關注噪音問題

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）針對中國廈門翔安機場將建成，對金門可能產生航空噪音問題，無黨籍金門縣議員董森堡表示，環保局應有對應處置；環保局長李廣榮說，已向中央爭取經費進行監測。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行環保局業務報告，無黨籍議員董森堡關切廈門翔安機場完工後，可能對金門民眾產生噪音問題。

董森堡表示，廈門翔安機場將在近年完工，廈門高崎國際機場轉運量會整個移到翔安機場，接下來金門東北角聚落可能要接受24小時全天無休的航空噪音，環保局是否有因應措施以及與中方對談機制，並提議國內有噪音管制區分級補償金的制度可以參考。

李廣榮表示，已和環境部大氣環境司報告並爭取約新台幣80萬元補助，將在核定後開始在噪音未來可能影響的區域，包括嚨口、官澳、馬山先進行背景資料蒐集與監測，有助於2026年翔安機場真的啟用後，能夠進行對照，並適時提醒金門民眾。

李廣榮也說，金門就在翔安機場建成後的鄰近區域，將再討論是否有機會與中方對談，討論如回饋等相關事項。（編輯：李淑華）1131127