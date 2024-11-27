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金門青少年自殺人數增 議員要求跨局處合作解決

2024/11/27 14:24（11/27 14:46 更新）
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金門縣議會第8屆第4次定期會27日進行衛生局業務報告，無黨籍議員董森堡（前）表示，據統計金門10到14歲自殺人數上升，且學校有專輔人員不足情形，要求衛生局與教育處共商解決。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月27日
金門縣議會第8屆第4次定期會27日進行衛生局業務報告，無黨籍議員董森堡（前）表示，據統計金門10到14歲自殺人數上升，且學校有專輔人員不足情形，要求衛生局與教育處共商解決。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月27日
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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）無黨籍金門縣議員董森堡表示，據統計金門10到14歲自殺人數上升，且有國中專業輔導人員不足情形，要求衛生局與教育處共商解決。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行衛生局、環保局等業務報告，國民黨籍議員許玉昭、無黨籍議員董森堡等人關注青少年自殺率上升問題。

許玉昭表示，近期觀察到金門地區青少年因課業、感情因素，自殺案件有上升趨勢，要求衛生局與金門醫院共同加強心理諮詢相關資源。

董森堡表示，根據金門縣自殺通報個案資料，總體數目雖然有下降，從民國110年96例下降到112年81例，但10到14歲從110年2例增加到112年11例，65歲以上則從110年1例增加到112年12例。

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董森堡說，據了解有部分國中專輔人員不足，甚至有其他專長教師代理職務情形，年輕人自殺率上升，衛生局應該與教育處協調，完整建立校園輔導機制。

金門縣衛生局長蔡建鑫說，將再與教育處協調跨局處合作問題，並表示金門醫院一直有相關心理衛生資源，但目前面臨觸及力問題，金門鄉親未必知道有相關資源可以使用，將再努力讓民眾知道求助管道。（編輯：李淑華）1131127

董森堡
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