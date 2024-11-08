金門海島學校辦園遊會 邀請民眾感受海洋文化

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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）「金門海島學校」已來到第3年，今天在新湖漁港舉行「返校園遊會」。金門縣議員董森堡說，金門人在過去戰地政務管制下很少機會接觸大海，透過海洋學校能讓孩子學習到過去海洋文化與歷史。

自2022年起，「金門海島學校」在金門漁業文化館中透過藝術創作、實體展覽、圖書室與各式體驗課程等，連結在地和民眾，推廣金門海洋文化與教育資源。今天下午舉行的「2024金門海島學校返校園遊會」展出今年營運成果，海洋委員會海洋資源處副處長郭進興、金門縣議員董森堡、金門區漁會理事長陳水義都到場祝賀。

董森堡表示，過去在戰地政務管制下，金門人很少有機會接觸到大海，透過海洋學校，能幫助金門地區孩子能夠接觸到大海，學習到以前的海洋文化、歷史背景等。

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董森堡也說，也期待未來金門海島學校與旅遊業、觀光業做帶狀的整合，也可以讓海洋學校發揮最大一個效益，有更多觀光客能夠來欣賞金門特別的海洋文化。

「2024金門海島學校返校園遊會」現場以海洋園遊會形式展出今年營運成果，民眾可參與海洋體驗手作市集、展館沉浸式體驗導覽及海洋教育主題展區，親身感受金門海洋文化多樣性和海洋生態保育重要性。「金門海島學校」由金門縣政府主辦、海洋委員會指導、金門區漁會執行，今年已來到創立第3年。（編輯：陳政偉）1131108