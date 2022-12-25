中市府新設數位治理局揭牌 加速智慧城市發展

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府新成立數位治理局今天揭牌，台中市長盧秀燕指出，因應數位社會型態，成立數位治理局，全面推動城市數位基礎建設，加速智慧城市發展，提供更多元數位服務。

盧秀燕與台中市府一級主管上午宣誓就職及布達後，下午為新成立的數位治理局舉行揭牌儀式，盧秀燕、台中市副市長王育敏、數位治理局長林谷隆及多名一級主管都出席，宣布以打造永續、宜居的智慧城市為目標。

盧秀燕致詞表示，現在國家或城市發展越來越數位化，數位化的建設與服務須即時提供。台中市本來就有組織規程，希望能新設立數位治理局，她在選舉公報上也有提出政見，承諾連任時要成立數位局，因此「一定要說到做到，兌現政見」。

原任台中市政府研考會專門委員的林谷隆，曾是媒體人，他表示，盧秀燕在競選連任時，特別將「設置數位局，推動政府創新智慧化服務」及「廣布數位基礎建設」列為重要政見。

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林谷隆說，選後即馬不停蹄構建數位局設立工作，感謝盧秀燕信任與大力支持，創建數位治理局任務重大，他與所有數位局員工都會更加努力，肩負提供數位便民服務與開創數位發展等2大任務。

台中市政府表示，數位局規劃設置4科，包含創新服務、數位匯流、整合應用、系統規劃科等，專責機構運行模式將更能滿足數位時代需求，提升數位為民服務品質，這也是台中市數位發展的重要里程碑。（編輯：戴光育）1111225