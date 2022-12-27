推淨零排放 大林慈濟醫院：獲國際獎項台灣首例

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義大林慈濟醫院表示，醫院11月間參加「第45屆世界醫院大會」時說明實施的2050淨零排放計畫，榮獲「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，這是台灣首家獲得此獎項的醫療院所。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，大林慈濟醫院副院長林名男今年11月8日至11月11日代表醫院到阿拉伯聯合大公國杜拜參加「第45屆世界醫院大會（World Hospital Congress）」。

會中，林名男提出醫院實施的2050淨零排放計畫（Race to Zero by 2050, Climate Action of the Hospital- from Patients, People to Planet.），參加國際醫院聯盟（IHF）卓越綠色醫院評比。

林名男說，院方2050淨零排放計畫包括鼓勵同仁茹素，使用環保餐具，節水、節電，落實資源回收，不但照顧病人的健康，也用心於環境健康。

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另外，醫院建築設置雨水回收系統，並採用熱泵加熱熱水，同時產生的冷空氣可以併入空調系統，減少二氧化碳的產生；在屋頂設置太陽能發電，一方面要求員工做環保，一方面醫院也改善硬體設備，因此獲得「國際醫院聯盟頒發卓越綠色醫院銅獎」。

林名男指出，採取各項措施讓醫院每年減少3000公噸以上的碳排放，這也是獲得國際醫院聯盟肯定的原因，大林慈濟醫院是台灣首家獲此獎項的醫療院所。（編輯：戴光育）1111227