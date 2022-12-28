陳清波基金會發放助學金 苗栗3鄉鎮百名學生受惠

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財團法人陳清波文教基金會長期扶助苗栗縣經濟弱勢學子，28日在竹南鎮照南國中舉辦112年度助學金頒發典禮，期待學生能感受來自社會的溫暖與關懷。（陳清波文教基金會提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）財團法人陳清波文教基金會長期扶助苗栗縣經濟弱勢學子，112年將核發竹南、後龍、造橋3鄉鎮百名學生每人新台幣6萬元助學金及加碼3000元春節禮券，今天舉行頒發典禮。

陳清波文教基金會是由年興紡織創辦人陳榮秋於民國86年以父親之名成立，秉持回饋地方、造福鄉里精神，自102年起針對苗栗縣竹南、後龍鎮的高中職以下弱勢家庭學生發放助學金。

基金會今天在竹南鎮照南國中舉辦112年度助學金頒發典禮，董事長王厲新表示，去年起，助學金協助範圍增加造橋鄉，共有竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等3鄉鎮，同時也將名額提升至100個，每名受助學生一年6萬元，分為每個月匯款5000元，期望提供經濟弱勢學子實質具體幫助，能夠安心學習。

基金會今年起也增加「受助學生成績進步獎」，有學業、品德、運動、才藝等獎項，鼓勵學生除學業努力外，可多元學習，翻轉不一樣的人生。

陳清波文教基金會表示，自頒發各項助學金以來，受惠學生計有3723人次，核發金額達6148萬元，期待學生能感受來自社會的溫暖與關懷。

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連續多年接受基金會獎助的竹南高中學生董殷琪，父親在高二不幸過世，母親又因車禍後遺症無法外出工作，她不畏身處逆境，在校內工讀、領取獎學金支持家中經濟，同時兼顧學業及照顧就讀國中小的妹妹和弟弟，今年透過台大希望入學管道以第一志願錄取社會工作學系，成為校內錄取台大希望入學第一人。

校方指出，董殷琪上課認真，維持成績，擔任班級社團幹部，也常擔任志工，並代表學校參加全國語文競賽演講比賽獲獎，因常接受社會各方的熱心關懷與協助，受社工師照顧，所以報名社工系，希望回饋社會。（編輯：李錫璋）1111228