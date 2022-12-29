成大員工子女非營利幼兒園揭牌 一半名額供弱勢

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）國立成功大學今天舉行員工子女非營利幼兒園揭牌典禮，除了照顧成大教職員工子女，182個招生員額中有一半提供給鄰近社區的弱勢族群子女就讀，減輕家長負擔。

國立成功大學員工子女非營利幼兒園揭牌典禮今天在成大東寧校區舉行，由成大副校長李俊璋以及即將於明年2月1日就任成大校長的醫學院教授沈孟儒、成功大學文教基金會董事兼執行長陳寒濤、台南市副市長葉澤山等人出席。

李俊璋致詞表示，成大員工子女非營利幼兒園由成大無償提供土地，教育部補助新建園舍及購置教學設施設備，委託成功大學文教基金會經營管理，目前最多可招收182個員額，其中91個提供給鄰近社區弱勢族群子女。

李俊璋指出，原1994年設立於成功校區的員工子女私立幼兒園，2021年2月1日配合政府幼兒托育公共化政策，轉型為非營利幼兒園並遷移至東寧校區，受COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，揭牌典禮延至今天舉行。

李俊璋表示，幼兒園轉型後透過政府補助減輕家長負擔，教師薪水也提高，並感謝國教署提供經費補助園區老屋新建，讓學童擁有更好成長環境。

葉澤山表示，公托政策是台南市長黃偉哲相當重視、且認為能直接照顧年輕家庭的重要政策，感謝成大走在政府政策之先，並提供50%員額優先照顧弱勢族群，相信未來成大幼兒園會成為全國典範。

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成大提供資料指出，成功大學員工子女非營利幼兒園共設置7班，包含2歲以上未滿3歲班2班共32人、3歲至5歲班5班共150人，招收對象以成大及成大醫院員工子女、孫子女為優先，其餘名額配合台南市政府共同招生作業，以需要協助的幼兒為優先，再招收一般幼兒。

成大指出，幼兒園現址原為1960年代興建的成大東寧宿舍，改建後除賦予老屋園舍新生命，也建置符合幼兒成長的學習環境，園區內設有室內閱讀室及室外遊憩區，並有3棵珍貴老樹環繞，提供學童自然學習資源。（編輯：卞金峰）1111229