台中敬老愛心卡元旦換新 免綁定享雙十公車優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市敬老愛心卡免費申請，持卡者每月1000點（原住民1500點）免費額度，可用於搭乘台中捷運、雙十公車、國道客運、計程車、至國民運動中心運動，到衛生所及合約診所折抵50元費用等。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市敬老愛心卡112年1月1日發新卡，由一卡通股份有限公司、悠遊卡股份有限公司承攬發卡，首次申辦時擇一免費申請，且免經綁定，即享有市民限定的雙十公車乘車優惠。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，敬老愛心卡多年採複數決標發卡公司供民眾選擇，因年度契約重新招標，明年起由一卡通、悠遊卡取得發卡權利，申辦市民可自由選擇，兩家公司各提供服務據點，方便持卡人就近處理卡片相關問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，為讓持卡人免於奔波，敬老愛心卡免經綁定，即享有台中市民限定雙十公車優惠乘車優惠，搭乘超過10公里最多扣10點，全額可由點數扣抵，鼓勵長輩多利用大眾運輸工具走出戶外，促進身心健康。

葉昭甫說，敬老愛心卡補助對象為設籍台中市年滿65歲以上老人、年滿55歲以上原住民及身心障礙者，給予持卡者每月1000點（原住民1500點）免費額度，可用於搭乘台中捷運、雙十公車、國道客運、計程車、至國民運動中心運動，到衛生所及合約診所折抵新台幣50元費用等。（編輯：屈享平）1111231