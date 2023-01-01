劍湖山連嗨5.5小時 13分14秒摩天輪煙火秀陪跨年

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劍湖山世界主題樂園12月31日晚間舉辦跨年活動，除有偶像藝人精彩演出，還有全台唯一的摩天輪煙火秀，施放時間長達13分14秒，陪伴民眾開心迎接2023年到來。中央社記者姜宜菁攝 112年1月1日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）劍湖山世界樂園昨晚7時起舉辦跨年晚會，多名歌手接力演場，炒熱現場氣氛，連嗨5.5小時，現場逾1萬人一齊倒數，觀看長達13分14秒的全台唯一摩天輪煙火秀，迎接2023年。

劍湖山世界樂園經理張華紋表示，跨年夜全台總計有多達30餘場跨年晚會，劍湖山樂園將施放全國唯一摩天輪煙火秀，時間長達13分14秒，先由400架無人機帶來璀璨燈光秀，緊接著的是代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨摩天輪花漾渦輪煙火，由冷光色調再轉換為暖色調造型，煙火在空中交織出既絢麗又震撼的摩天輪跨年煙火秀。

根據劍湖山世界樂園統計，昨天入園人數逾1萬2000人。跨年晚會昨天晚間7時開始，原子少年－木星、李其燊等歌手輪番上陣，帶來多首膾炙人口的歌曲，炒熱現場氣氛，連嗨5.5小時。

晚間10時許開始飄雨，但雨水沒有澆熄民眾的熱情；「5、4、3、2、1」，雲林縣長張麗善、劍湖山世界董事長尤義賢和1萬多人齊聲倒數，欣賞燦爛的煙火秀，現場驚呼連連，相機快門聲不斷。（編輯：施施）1120101