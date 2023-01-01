高雄跨年雙面舞台吸引31萬人 陳其邁戴兔耳祝平安
（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄1日電）高雄跨年「亞灣未來市演唱會」雙面舞台共吸引31萬人次參與，市長陳其邁戴著象徵進入兔年的兔耳登場，祝市民平安幸福。義大世界則施放999秒煙火展演。
高雄跨年「亞灣未來市演唱會」12月31日晚上7時開始在時代大道舉行，首創雙面舞台，視野廣達260度，搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，帶給觀眾不同聲光體驗。現場在晚上10時左右飄起雨絲，但不到1小時後就重新放晴，人潮也持續聚集，觀眾熱情不減。
市長陳其邁戴著象徵邁向兔年的兔耳，率領市府、市議會團隊在壓軸演出的歌手A-Lin演唱後現身會場，先播放一段高雄2022年成長VCR影片，隨後陪伴大家倒數至2023年，並施放長達180秒、共32發的亞灣跨年煙火。搭配滅火器「高雄驛起飛」配樂、燈光秀，讓現場氣氛嗨到最高點。
陳其邁在煙火施放後致詞表示，如果有民眾沒趁跨年場合完成告白，市府非常貼心，還可以在1月1日「高流迎新年」演唱會補告白。他並感謝家人、市府團隊這1年來的努力，也希望每個市民都能平安幸福。隨後「八三夭」則以精采演出，帶領民眾迎接新年。
據高雄捷運公司統計，捷運、輕軌在2022年12月31日下午起湧現搭車人潮，累計至2023年元旦凌晨0時，捷運運量突破21萬6000人次、輕軌則有4萬8000人次。市府統計，跨年晚會雙舞台有逾31萬人次到場同歡。
高雄義大世界跨年焰火秀邁入第14年，義大世界繼2022年施放888秒「關懷、希望、勇氣、未來」4主題大型藝術焰火，2023年主題改為「2023紫耀義大，享樂好漾」，施放999秒大型立體藝術焰火，慶祝甩開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沉悶生活。
這次跨年於義大世界大草坪施放999秒的焰火展演，不採用具有助燃性的混合劑製作藥珠，降低碳排放量，也讓焰火呈現更亮麗清秀的色澤，並採用手工製作焰火彈，呈現夜空中的花火之舞、躍動圖騰的焰火特效。義大世界表示，共有逾5萬人到場跨年。（編輯：施施）1120101
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