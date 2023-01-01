落山風藝術季迎新年 「風湧之南」特技火舞奇幻秀

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇元旦登場，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌導演陳彥斌策劃，集結當代馬戲、特技火舞等，海天為幕融合地景特色沉浸演出，迎接新年。

屏東縣政府發布新聞稿指出，「風湧之南」今天下午5時許在車城鄉海口港沙灘演出，陣容有令人驚豔的「即將成真」火舞團、國家級專業雜技表演「台灣特技團」，還有神鼓小靈童白濰愷、原住民電音領航家DJ汝妮、島國月琴台語歌姬張雅淳、官將首表演藝術家余竺儒、林智偉、張峻銘、湯攸萱、周庭儀及魅力小生楊迦恩、全方位表演家徐浩忠等，演出團隊克服落山風影響，帶來充滿未來風格的演出。

縣府指出，「風湧之南」以探索風的幻境為主軸，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌導演陳彥斌策劃，以海天為幕、沙灘為舞台，由2名時空旅人講述各種風的故事，帶領觀眾穿梭在沙灘上的藝術作品間，同時有民謠月琴演唱、舞蹈、官將首繞行，接著進入由火舞演繹的風林火山，海口沙灘瞬間火焰沖天光芒四射，震撼眩目的火舞帶來演出高潮。

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另外，串接全場演出的國家級「台灣特技團」，帶來踩高蹺的神獸、馬戲舞蹈，最後在藝術作品「山．風沙與地底下的龍」上空演出高空特技，現場觀眾彷彿歷經一場由風動、海歌、火舞、巨靈共譜的奇幻預言。

傳播暨國際事務處表示，落山風藝術季除有「風詠柴城錄」及「風湧之南」動態演出外，地景藝術作集結11名國內外藝術家參與，展期到2月5日止。（編輯：黃世雅）1120101