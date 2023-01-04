討不到灌溉用水、溝渠淤積未清 斗南農民抗議

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雲林縣大批農民4日到農田水利署雲林管理處斗南工作站前拉布條抗議，不滿水利溝渠受淤泥阻塞影響供水、討灌溉用水遭拒等。中央社記者姜宜菁攝 112年1月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣數十名農民今天到農田水利署雲林管理處斗南工作站前抗議，不滿水利溝渠受淤泥阻塞影響供水、討灌溉用水遭拒；雲林管理處強調，絕無刁難農民，只要合於法規，將以便民為最大原則。

數十名農民今天到農田水利署雲林管理處斗南工作站前拉布條，上面寫著「不知民間疾苦」、「怠忽職守」、「禽獸食祿」；有農民反映農田水利溝渠受淤泥阻塞影響供水灌溉，另外二期稻作較晚播種，12月仍需灌溉用水，多次到工作站乞求開地下水井都遭拒絕。

雲林縣議員蔡東富表示，今天抗議訴求包括農水署應該要便民，水利設施用地農民已提供無償使用同意書，就不要強求土地設定，另外農水署應該要因地制宜，提供灌溉用水，並維護溝渠通暢，最重要的是撤換斗南站長邱芳瑩。

雲林管理處副處長林富元允諾今明兩天針對疏濬迫切區段會先調派管理處挖土機進場處理。

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林富元進一步說明，灌溉排水渠道改善，如工程用地屬於私有，依法規定須設定地上權，避免興建後產生侵占民地的紛爭，未來將再宣導，在合乎規定前提下，以最便民、快速的方式取得施工用地。

至於非輪值期間開啟地下水井提供灌溉用水，林富元說，雲林縣為地層下陷嚴重地區，地下井水使用量受管制，若農民在非輪值期間須使用地下水補助灌溉，雲林管理處將視作物生長需要機動開啟，請農民配合，依照工作站通知時間引水灌溉，避免浪費地下水資源。（編輯：謝雅竹）1120104