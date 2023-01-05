迪化年貨大街6日起跑 串聯北市各商圈帶出年味

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北迪化年貨大街6日登場，睽違2年首次開放定點試吃，北市商業處今天指出，迪化街將設巨型萌兔氣球裝置，並串聯其他商圈行銷帶動商機，讓民眾感受專屬台北年節文化。

台北市商業處表示，迪化年貨大街將從6日下午起跑，活動至20日止，這次串聯台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈、沅陵街商圈、東門永康商圈及四平商圈、寧夏夜市、艋舺夜市等，以「過年講究不將就」為主題。

商業處指出，響應兔年，2023年貨大街推出福氣萌兔造型並妝點在各大商圈，迪化街將設5座巨型萌兔氣球裝置，佇立街道及樓頂，永樂廣場有開運紅包牆、街頭藝人表演等活動。

商業處表示，將派員在迪化年貨大街宣導進出應戴口罩及可定點試吃，並鼓勵店家設遮罩，避免手部碰觸食物，提醒至各年貨商圈遊逛購物民眾，應做好戴口罩等防疫措施，活動資訊可至官網或搜尋2023台北年貨大街。

台北市警察局大同分局指出，將成立交通順暢小組因應迪化年貨大街活動，6日起包含迪化街1段、歸綏街、民樂街、民生西路等路段將實施時段性交通管制。

警方表示，停車管制部分，延平北路（長安西路至民生西路）西側、延平北路（涼州街至民權西路）兩側改繪黃線，禁停時間從中午12時至深夜0時。

延平北路（長安西路至民生西路）東側、延平北路（民生西路至涼州路段）兩側改繪紅線禁停；民生西路（延平北路至環河北路）改繪紅線禁停。

警方指出，針對年貨大街商圈附近周邊道路，以疏導為原則，但仍會加強取締違停，並驅離在停車場排隊而影響交通的車輛，落實停車場滿場機制。（編輯：張銘坤）1120105