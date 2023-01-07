議員指北市8年超徵210億 蔣萬安允用於施政

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）超徵稅收議題持續發酵，北市議員苗博雅指北市過去8年超徵新台幣210億元。台北市長蔣萬安表示，正在盤點相關稅收，完整評估後再完整說明，這筆錢會用於推動市政。

苗博雅臉書發文指出，超徵並不是政府搶錢，是公務員編列預算時預估景氣跟實際景氣有落差，而北市從前市長柯文哲執政期間，8年稅收超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可得8500元，「國民黨、民眾黨要發嗎」。

蔣萬安今天出席2023年「台北市傑出市民送春聯」活動，接受媒體聯訪時被問及此事。

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蔣萬安說，正在盤點相關稅收，也會再進行完整評估，之後會做完整說明，這筆錢一定是用在相關重要的施政上，包括減輕年輕人負擔、相關福利政策推動等；媒體追問是否發現金，蔣萬安回「目前可能規劃是在市政推動上」。

另外，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農的選舉政見提出盼完成合併台北、汐止、基隆行政區。蔣萬安被問及此事時表示，這牽涉到台灣整體國土規劃，而且中央地方也應該要有完善溝通，絕對不是選舉到了才倉促提出來。（編輯：方沛清）1120107