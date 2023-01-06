立委質疑稅收超徵 朱澤民：不會變成小金庫

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行政院主計總處主計長朱澤民（圖）6日說，稅收預估與經濟成長率有關，實收數大於預算數是特殊原因，而且錢都在國庫中，不會變成小金庫。中央社記者張新偉攝 112年1月6日

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北6日電）立法院朝野黨團今天協商總預算案。民眾黨團指出，政府常態性超徵稅收，代表稅收預測失準，而且稅收超徵的金額也成政府的小金庫，因此黨團提案歲入部份通案增列新台幣4000億元。

行政院主計總處主計長朱澤民說，稅收的預估與經濟成長率有關，實收數大於預算數是特殊原因，而且錢都在國庫中，不會變成小金庫。

行政院會去年8月通過民國112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，這會期延會到13日，處理總預算及重要法案。

立法院長游錫堃今天主持朝野協商，討論總預算案。他在臉書發文提到，總預算案協商要開始了，共有4783案，平均1分鐘1案，需要79小時，以每天工作8小時來算的話，等於要10個工作天，才能完成審查。為了春節前能夠順利完成三讀，請各黨團幹部相忍為國，一起加班，無論如何，在預定期間共同完成任務。

上午協商通案部分，台灣民眾黨立法院黨團提案提到，自105年度至110年度，政府稅收超徵金額合計達8069億元，近2年中央政府稅課收入超徵金額，一年大約3000多億元；常態性超徵稅收表示稅收預測失準、財政管理落伍，而超徵稅收的金額也能成為政府的小金庫，只要是符合法規就可以運用等。

民眾黨團總召邱臣遠說，為解決政府常態性超徵稅收的情形、精進稅收預測模式與調整技術官僚心態，按部就班、有系統性地檢修整體稅制，黨團提案於112年度中央政府總預算歲入部分通案增列4000億元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，蔡政府執政下，稅收超收已變常態化，這有幾個原因，包括有時間差或是主計總處的模型不正確等，國民黨團也會提案，希望增列2000億元。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，政府都是依法編列總預算和特別預算，至於是否有辦法增列4000億元、是否合理，希望大家理性務實地討論。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，立法院財政委員會審查時，稅入部分有增列81億元，建議大家盡量以委員會的為主，進行適度討論，但要增列4000億元還是2000億元，他認為是過度樂觀的期待。

朱澤民說，稅收預估跟經濟成長有關，像是109年編110年度的預算時，主計總處當時預估的經濟成長率為3.92%，他被所有媒體罵說「這是全宇宙最樂觀的預估」，而最後的經濟成長率為6.57%。

朱澤民指出，近2年因為俄烏戰爭關係，台灣的電子產品和機械產品外銷情況很好，因此營所稅、綜所稅有增加，實收數大於預算數是特殊原因，而且錢都在國庫中，不會變成小金庫亂用。

經在場立委討論後，由於增列金額無法達成共識，因此暫時保留，待後續再行討論。（編輯：蘇龍麒）1120106