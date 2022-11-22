科發基金淪藍綠小金庫？ 國科會：研究成果報告公開

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）媒體報導指科發基金淪藍綠小金庫，國科會今天說明，科發基金是學研機構穩定基礎研究經費唯一來源，補助近2萬名大學教授等研究人員執行研究計畫，且編列後受立法院審議，研究成果皆會公開，迄今上傳成果報告比例達100%。

菱傳媒今天報導「10年4千億帳目成謎 科發基金淪藍綠小金庫」，指政府每年編列新台幣4000億元挹注科發基金，但近10年補助的計劃案，僅1成提出完整報告，且以專利或智財等「機密」為由迴避監督。

國科會晚間發布4點澄清，首先，美國、德國、加拿大等先進國家，均成立科發基金以支持科學技術研究，每年皆有一定預算資助學研機構，台灣也依據「科學技術基本法」設立科發基金，每年編列約400億元補助學研機構執行各類研究計畫。

國科會強調，科發基金是穩定學研機構基礎研究的最主要，且幾乎是唯一的研究經費來源，國科會每年補助近2萬名大學教授等研究人員執行各類研究計畫，培育博、碩士研究生4萬餘人，每年度基金編列後，都會送立法院公開審議。

國科會表示，第二，為配合當年度緊急重大且急迫的科技發展議題，科發基金中僅約3%至4%得由跨部會署申請，並需經嚴謹審查，包括邀請相關領域外部學者專家，會同科發基金管理會召開會議進行初、複審，再遴選相關領域學者專家書審，提送審議通過後核定執行。

國科會說明，依據科發基金管理會「行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範」定期查核，計畫結束後，包含執行經費及可公開的研究成果，3個月內就會登錄於TDM及GRB網站。

第三，為落實學術研究成果公共化，計畫主持人執行期滿後，都應繳交成果報告並立即公開，計畫若涉及專利等有關智財權者，得選擇延後公開，但仍需繳交可立即公開的報告。

國科會盤點，迄今計畫主持人都已在國科會網站上傳成果報告，並開放查詢，上傳比例達100%，並非報導所提10年僅1成上傳報告，且為保護廠商智財權、核心技術及營業秘密，產學合作研究計畫的成果，得以精簡報告公開。

第四，科發基金補助學研機構的實地查核，是依據「國家科學及技術委員會補助經費支用單據查核實施要點」規定，實地查核的總金額，為當年總補助經費6%以上，而在111年查核比率已達9%。

至於跨部會計畫部分，實地查核的總金額為當年總補助經費5%以上，目前僅剩3件計畫尚未完成實地查核，預計將在今年底前完成全部查核。（編輯：潘羿菁）1111122