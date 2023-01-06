王鴻薇質疑蔡培慧也領補助款 吳怡農：她沒企圖落跑

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（中央社記者溫貴香台北6日電）國民黨提名甫當選台北市議員的王鴻薇參與台北市第3選區立委補選引發爭議，對於王鴻薇質疑民進黨南投立委補選參選人蔡培慧也領補助款，吳怡農說，這是蠻奇怪的發言，蔡培慧沒有選上，也沒有企圖落跑。

吳怡農一早到樂群二路、敬業三路162巷交叉口拜票，隨後在民進黨立委范雲與台北市議員陳怡君陪同下到長春市場拜票。

選戰進入倒數階段，他表示，7日選前之夜選擇邀紙風車劇團表演，希望讓小朋友都可以看到選舉的造勢可以是快樂的、輕鬆的；此外，民進黨前主席卓榮泰將站台，一起向選民致意。

國民黨提名王鴻薇參與台北市第3選區立委補選，引發選舉補助款爭議，她則質疑民進黨南投立委補選參選人蔡培慧選完南投縣長後領選舉補助款，又被提名參選南投立委補選。吳怡農說，這是蠻奇怪的發言，蔡培慧沒有選上，沒有企圖落跑，不曉得為何會做這樣的聯想。

他表示，現在大家討論的是，一位民意代表剛選上，適不適合馬上去爭取另外一份工作；以後的民意代表是否都可以照這樣來做事，他相信選民心中自有評價。至於，王鴻薇的選舉補助款要怎麼使用，那當然是王鴻薇的事情，他也不會干涉、也不會提供任何建議。

對於選舉政見提到希望完成台北、汐止、基隆行政區的整併，是否曾與立委賴品妤、蔡適應溝通，吳怡農說，行政區域的重劃，不應該只有在選舉的時候討論，他提議選後一起好好規劃。台北市和汐止、基隆的合併，他不是第一人提出，前台北市長郝龍斌就曾提出。

他說，基隆市長謝國樑一上任就提到希望基隆爭取直轄市的待遇，但基隆若沒有跟直轄市合併很難實現這件事情，他期待不管是地方政府達成共識送到中央，還是由中央透過地方制度法來做調整，為了台灣整體的規劃，特別是為了大台北都、大生活圈更完善未來20、30年的發展，選後能夠進行改革。

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國民黨副主席連勝文反對兵役延長，卻遭批評沒有當過兵。吳怡農說，並不覺得連勝文沒當過兵，就不能提出兵役制度想法，就不能對國防有意見，畢竟台灣社會包括女性，有很多人沒有當過兵、沒有軍中經驗，但不表示大家沒有權利對國防安全有想法。

吳怡農認為，國防投資、兵役制度改革，都是為了維持和平、保護既有的生活方式，這都是為了讓台灣不要成為戰場。（編輯：蘇志宗）1120106