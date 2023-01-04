稅收預算編列 財部：3路並進持續提升精準度

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（中央社記者張璦台北4日電）去年稅收估計將高於預算數新台幣4500億元，財政部官員今天說明，稅收預算編列到實際執行有段時間落差，且近年國際經濟環境變化迅速，財政部將從過往經驗、掌握資料、AI等技術等，持續強化編列精準度。

民國111年稅收估計將超徵4500億元，政府拍板其中1400億元全民共享，每人普發現金6000元。

針對外界認為稅收預算編列太過保守、不精準，財政部官員今天受訪表示，稅收預算每次編列到實際執行，中間有時間落差，比如111年預算，從110年初就要開始收集資料，經過多次計算，提出概算送到立法院審查。

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財政部官員指出，編列時是按照當時掌握到的資訊，包含國際機構、央行、主計總處對經濟成長的相關預測，進行預估，但近年國際經濟環境變化快，導致實際經濟成長和企業獲利情形超乎預期，而111年稅收高於預算數，主要就是因為上市櫃公司獲利亮眼，使營利事業所得稅超出預算目標。

財政部官員表示，關於稅收預算編列，立法院要求精進，不管是從掌握資料上、或是用過去經驗，並導入AI技術，財政部會繼續強化精準度。（編輯：趙蔚蘭）1120104