苗栗泰安鄉長陳吉基國道酒駕肇事釀3傷 無保請回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨苗栗縣泰安鄉長陳吉基4日晚間酒駕在國道肇事，造成3人輕傷送醫。（圖取自苗栗泰安鄉公所網頁taian.gov.tw）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣7日電）國民黨苗栗縣泰安鄉長陳吉基4日晚間酒駕在國道肇事，造成3人輕傷送醫，檢方認定他初犯、有悔意，裁定依職權緩起訴。陳吉基今天透過秘書坦承錯誤並表達歉意。

國道警方接受中央社記者電訪表示，4日晚間9時40分許接獲報案，國道道1號南下150.8公里、三義交流道附近路段發生事故，現場共4部車輛發生追撞，肇事駕駛陳吉基先追撞前方車輛（B車），以致B車接連往前推撞另2部車輛，事故造成3人輕傷送醫，陳吉基並未受傷。

國道警方指出，現場員警對4車駕駛進行酒測，發現陳吉基酒測值達0.67毫克，當時員警並不清楚陳吉基是苗栗縣泰安鄉長，陳也未表明身分，因時值夜深，便留置在隊部，隔天依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署。檢方認定陳吉基是初犯、有悔意，裁定依職權緩起訴，無保請回。

泰安鄉公所秘書陳信達今天接受媒體電訪表示，陳吉基上任至今，鄉長座車的司機仍未完成遴選，陳吉基都自己開車跑行程，4日晚間到苗栗市參加餐會，席間喝了一些酒，會後陳吉基自認意識清楚，就自行開車要回台中潭子住處。

陳信達表示，陳吉基對於造成不良示範表達歉意，並會坦然面對酒後駕車造成的所有刑責，將加快司機遴選作業，避免再發生類似事件。（編輯：張銘坤）1120107