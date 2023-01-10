政府稅收超徵 王惠美籲成立百億蛋雞產業基金

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）政府去年稅收超徵達4500億元，彰化縣長王惠美呼籲，發現金剩餘的稅金可比照養豬產業，成立百億蛋雞產業基金，幫助彰縣雞農改善雞舍等設備，增加雞蛋產量，也可讓蛋價回穩。

政府去年稅收超徵達到新台幣4500億元，行政院長蘇貞昌宣布春節後全民普發6000元，王惠美在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，呼籲中央應儘快公布發現金細節，並啟動稅務檢討，發放現金剩餘的稅金也可比照養豬產業，成立百億蛋雞產業基金，幫助雞農改善生產設備。

彰化縣議會今天舉行第20屆第一次臨時會，會後王惠美接受中央社記者訪問，針對成立百億蛋雞產業基金構想提出說明。

王惠美指出，彰化縣生產雞蛋數量是全台第一，不過今年受禽流感疫情影響，全縣因此損失10多萬隻蛋雞、肉鴨等家禽，造成市場缺蛋，蛋價因此上揚，如果能幫助家禽業者改善禽舍等設施，就能提升雞蛋產量。

王惠美說，成立百億蛋雞產業基金，可補助養禽業者，輔導業者將傳統養雞場改建為新型密閉式的畜牧環境，穩定雞蛋質量。

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王惠美表示，全縣家禽場數量多，縣府無法一一補助業者，最多只能幫忙補貼利息，因此曾向農委會建議，為推廣台灣豬而成立百億養豬基金，家禽業也可比照養豬業成立蛋雞產業基金，去年稅收超徵，可做為蛋雞產業基金的財源。

王惠美說，最近雞肉以及雞蛋價格都上漲，政府如果能協助雞農改善生產設備，讓產業升級，就可以一次解決這些問題，讓雞肉及雞蛋產量價格穩定，受益的不只是產業，也是食用雞蛋的全體國民，何樂而不為。（編輯：謝雅竹）1120110