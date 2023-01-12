北市春節交通疏導 停車費與公車班次皆調整

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市交通局今天表示，今年春節連假交通疏運措施，包含信義商圈周邊停車場費率調漲為每小時60元、市區公車依假日班次行駛、觀光風景區加強管制等。

交通局說明112年春節期間交通管制疏導計畫，今年春節連假自20至29日共10天，預期返鄉疏運將於17日開始至21日除夕當天，出遊及收假車潮將集中於24日初三至29日初八6天。

交通局指出，春節前一週，也就是15至21日除夕，會湧現趕辦年貨及年節送禮的人潮與車潮，於下午2時至晚間7時車流量較大。

為因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信公園）8日、14至15日的上午10時至晚間8時，停車費率調整為每小時60元。

在公車方面，春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少一半班次行駛；捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

觀光風景區也加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制；關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務；碧山巖暨白石湖風景區將視車潮，管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

此外，加強景點公車疏運、YouBike熱點車輛調度，返鄉收假時也將維持計程車排班區秩序，並視人潮加密公車及捷運班次等。

交通局特別呼籲，春節前北市交通負荷大，請民眾多使用大眾運輸、騎乘自行車或步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並保持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。（編輯：方沛清）1120112