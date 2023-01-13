虎尾燈會先發北港光影藝術節接棒 盼熱鬧到元宵

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雲林縣虎尾燈會13日起至2月5日共為期24天，會場分4大區，分別為大成多功能活動中心「虎尾宇宙燈區」、縣定古蹟虎尾涌翠閣與百年水塔「虎尾時光機燈區」、圓環鋼雕素還真「虎圓雲生燈」（圖）及虎尾鐵橋「虎愛你燈區」。 （虎尾鎮公所提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年1月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣府指出，虎尾燈會以「銀河星雲遊」為主題，今晚點燈，展出到2月5日；為期38天的北港光影藝術節自2月3日起在北港鎮舉行，活動接棒讓熱鬧氣氛從春節延伸到元宵節。

雲林縣虎尾鎮公所表示，今天晚間在多功能活動中心舉辦虎尾燈會啟燈儀式，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣政府文化觀光處長陳璧君等人將出席。

另外，雲林縣文化觀光處指出，自2月3日起在北港鎮舉行為期38天的2023北港光影藝術節。相關工藝師近日如火如荼趕工製作，藝術節結合虎尾燈會，要讓民眾感受春節到元宵的歡樂氣氛。

丁學忠接受媒體採訪時表示，虎尾燈會以「銀河星雲遊」為燈會主題，表達在浩瀚的宇宙中有著無數星球當天空綻放著無限星光時，發現到虎尾小鎮有著現代與古典建築，透過建築物結合藝術特點及豐富多彩的歷史文化，大家跟著花燈探索虎尾之美。

他指出，虎尾燈會從13日起至2月5日每天傍晚5時30分至晚間9時30分，為期24天，會場分為4大區，分別為大成多功能活動中心「虎尾宇宙燈區」、縣定古蹟虎尾涌翠閣與百年水塔「虎尾時光機燈區」、圓環鋼雕素還真「虎圓雲生燈」及虎尾鐵橋「虎愛你燈區」。

陳璧君接受媒體採訪時表示，今年虎尾燈會與北港光影藝術節結合在地古蹟，民眾跟著花燈、光影藝術體驗雲林豐富文化底蘊，以古老歷史與現代科技相互融合，以沉浸式藝術連結各大燈區，刺激視覺美感及感官享受。（編輯：戴光育）1120113