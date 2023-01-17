感謝選手爭光 中市全運會獎助金春節前全數撥付

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為感謝績優運動選手為台中市爭取榮耀，市長盧秀燕（圖）17日在市政會議中宣布，參加110全運會獲獎牌選手培訓獎助金共新台幣3801萬元已趕在春節前全數撥付。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月17日

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）為表揚運動員傑出表現及為台中市爭光，台中市政府修法加碼提高獎金，市長盧秀燕今天表示，參加110全運會獲獎牌選手培訓獎助金共3801萬元已趕在春節前全數撥付。

台中市政府從108年起制訂「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，並於110年修法加碼提高獎金。包括個人金牌每月2萬元、銀牌1萬元、銅牌8000元；團體金牌每人每月1萬2000元、銀牌8000元、銅牌6000元。

盧秀燕今天在市政會議中表示，感謝績優運動選手為城市爭取榮耀，參加110年全運會獲得金、銀、銅牌選手的培訓獎助金，總獎金約3801萬元，已趕在春節前全數撥付，並採1次發給一整年度方式。

台中市運動局長李昱叡說明，110年逐步優化運動員獎勵機制，只要設籍台中市的選手，參加全國運動會獲得前3名者，獎助金均一併提高，並1次發給1年度的獎助金至下屆同項賽會為止。

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李昱叡表示，台中近年運動成績傲人，108年起連續2屆全運會，均獲頒全國第3名行政院長獎，創縣市合併以來最優成績，在男子籃球與電子競技等項目更創紀錄勇奪全國第1，表現亮眼。

今年全國運動會將於10月舉行，為積極備戰賽事，運動局指出，已從去年起陸續召開相關代表隊研商會議，期盼台中市全體運動選手再度於今年全國運動會大放異彩，市府將持續支持選手訓練與參賽，深耕台中運動發展。（編輯：卞金峰）1120117