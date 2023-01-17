918地震慈濟安心屋捐贈 297戶交屋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）去年918強震重創花蓮縣南區，導致許多居民成為受災戶，慈濟基金會發揮大愛精神，與縣府簽訂MOU協助受災民宅修繕、補強或重建，於農曆年前重建完成297戶組合屋，今天正式交屋。

慈濟基金會今天在玉里鎮舉行「918地震安心屋捐贈儀式」，花蓮縣長徐榛蔚特別見證交屋，感謝慈濟基金會的支援，協助受災戶在農曆年前得以重建家園，有個安身立命的住所，與家人相聚迎新年。

慈濟基金會表示，此次搭建的「鋼構安心屋」材料不論是骨架、外牆、屋頂的鐵板，跟過去慣用的材料完全不同，現在的材料有加強隔熱效果，冬暖夏涼。以實際測試數據為例，室外溫度測得鐵皮攝氏40度、屋內測得20度，使用15、20年也沒有問題。

慈濟基金會執行長顏博文致詞表示，在0918地震災害發生後，縣府表達希望慈濟與台積電能一同幫助鄉親度過難關，而此次志工動員超過100人，許多來自中部的志工幫忙修繕，也感謝縣府團隊在法規上給予協助與協調，讓重建的進度順利。

徐榛蔚表示，感謝慈濟基金會的努力，終於在年前將耐用的297戶組合屋重建完成，讓大家舒適安心的生活、迎新年，同時也感謝全國各地民眾在物資上、精神上幫助災民度過難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮縣政府說明，統計截至16日為止，民宅修復部分，慈濟受理共291件，其中慈濟修繕162件、自行修繕128件，共完工290件，尚有1件鋼構組合屋施工中；台積電受理共267件，已全數完工。

財損部分，針對住家建物修繕補助，縣府已受理2009件，核發1388件，已核發金額5179萬多元；汽機車財損已核發284萬多元；一般住家財損案件受理3143件，累計核發金額2155萬多元。災害慰問金發放受理111件，發放111件，核發金額1069萬多元；醫療照顧費用補助受理40件，核發31件，累計核發33萬多元。（編輯：黃世雅）1120117