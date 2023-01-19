桃市公車駕駛員不足 市府：每月加薪6000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園公車駕駛員人數疫情期間流失，疫後客運量提升卻無人開車。桃園市交通局說，將延續每月新台幣4000元薪資補貼計畫，加上業者補貼提撥款，每名駕駛員今年每月仍可加薪6000元。

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，民眾減少搭公車，運量逐年下降，客運業者因此進行減班，不少駕駛員因收入減少而離職轉業，即便近期疫情趨緩，公車班次已恢復80%以上，駕駛員回流情形仍不理想。

交通局表示，2020年桃園市區公車駕駛員人數為902人，2021年僅有830人，市府在2022年推出紓困補助計畫，雖微幅增加至842人，但仍有50人以上缺額，客運業者調度仍有難度。

桃園市政府交通局長張新福表示，為協助業者招募、留住駕駛員人力，延續去年市區公車駕駛薪資補貼計畫，今年度編列4320萬元經費，給予每名登記於桃園市的客運駕駛員每月4000元薪資補貼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張新福說，再加上客運業者每月所收補貼款中提撥給所屬駕駛2000元薪資補助政策，每名駕駛員今年每月仍可加薪6000元，希望藉此讓更多人願意投入客運業服務。

張新福也說，將逐年檢討市區公車路線營運績效，針對經營績效不佳和營運虧損路線轉型為幸福小黃路線，並藉由大數據分析等，找出具轉型成市區公車潛力的基本民行路線，盼達到「撐住客運、找回駕駛員、提高公車使用率」的目標。（編輯：方沛清）1120119