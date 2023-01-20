台灣最早官建城隍廟 巨大匾額「爾來了」震撼人心

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台灣府城隍廟內匾額甚多，但和宮廟齊名的莫過於「爾來了」，這塊匾額是台南3大名匾之一。中央社記者張榮祥台南攝 112年1月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）冬陽灑落的午後，台南舊城區青年路上一座宮廟顯得特別耀眼，走進正面抬頭向上，巨大匾額「爾來了」更是震撼人心，這座廟宇正是台灣最早官建城隍廟「台灣府城隍廟」。

位於台南市中西區的台灣府城隍廟，恰是「路衝」位置，廟前橫向是青年路，直向是城隍街，廟宇剛好在丁字路口，相當顯眼，又因鄰近著名傳統市場「東菜市」，周遭車水馬龍。

台灣府城隍廟是國定古蹟，建於明鄭永曆23年（1669年），當時廟名是承天府城隍廟，也是台灣最早的官建城隍廟，歷經多次修建，最早整修紀錄是清領時期康熙32年（1693年），也是出現廟名的最早文獻紀錄。

清乾隆42年（1777年），知府蔣元樞捐俸重修，立碑記事，確立為4殿2廂房式的廟宇建築，增修時改稱為台灣府城隍廟；明治40年（1907年）實施市區改正，廟埕劃為道路用地成為日後的青年路，民國86年（1997年）再重修廟宇，成就今日台灣府城隍廟全貌。

台灣府城隍廟內匾額甚多，但和宮廟齊名的莫過於「爾來了」，這塊匾額和台灣首廟天壇「一」字匾、竹溪寺「了然世界」合稱台南三大名匾，若加上祀典武廟「大丈夫」，合稱為台南四大名匾。

台灣府城隍廟內供奉二十四司，這些神明是府城隍爺的屬官，其中「考功司」考核官吏人事成績，「學政司」管理人類教育和考運，「速報司」與「地獄司」造型威顯赫赫。

不過，「學政司」及「考功司」因和考運、升遷有關，最受青睞，不管何時，總可在2尊神像前看到祈願紅紙，尤其是大考將來之際，不時有考生上香祭拜，祈求金榜題名。

此外，台灣府城隍廟被列為國定古蹟，自然有充分的文資價值，不僅主祀台灣府城隍威靈公、城隍夫人、觀音菩薩、地藏菩薩、註生娘娘、天上聖母、福德正神、月下老人、十八羅漢、文武判官、范謝將軍、甘柳將軍、二十四司、門神等神佛，門神彩繪是秦叔寶、尉遲恭，兩側配用朝官共衛殿宇，出自知名畫師潘麗水之手，工筆細緻，飽富藝術美感。（編輯：黃世雅）1120120