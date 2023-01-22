二手丹寧布動物及森林藝術品 來自家扶媽媽巧手

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花蓮家扶中心幸福小舖培力獨自肩負照護及家庭經濟重擔的受助媽媽們學習縫紉技術，不僅販售布製商品，也以二手丹寧布創作藝術品，動物作品栩栩如生。中央社記者張祈攝 112年1月22日

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮近年有個丹寧布創作展，將二手丹寧布縫成翻車魚、座頭鯨、黑熊等作品，還利用布料色差做成植栽，去年更打造花語森林，這些驚艷藝術品，全來自花蓮家扶中心受助媽媽們的巧手。

花蓮家扶中心成立幸福小舖13年，以社會企業的經營理念，培力獨自肩負照護及家庭經濟重擔的媽媽們學習縫紉技術，販售布製品袋子、裝飾品，近年也與牛仔品牌合作，代工丹寧布加工贈品，提供受助媽媽們彈性工時，讓她們兼顧家庭照顧及生計。

指導老師林玉雯說，目前共有10名媽媽參與，其中通過培訓課程取得「布藝師」身分的受助媽媽有2人，可受僱成為小舖正式員工。

除了平時小舖販售商品，近年來也策劃二手丹寧布創作展，以二手丹寧布料為素材，製作出丹寧座頭鯨、曼波魚、森林造景及植物等藝術品展出，獲公部門、民眾典藏，媽媽們升級為藝術家，更添自信。

身為「布藝師」的小華媽媽是重要靈魂之一，去年展覽除了承擔製作150公分高的丹寧熊，因技術熟練，媽媽們遇到問題，都是先找小華媽媽求助。

小華媽媽回憶這次跟種子老師合作7天才完成的丹寧熊，常因沒縫好、棉花沒塞好，拆掉重做，「連睡覺都夢到在縫丹寧熊」，即便很辛苦也沒有因此更改設計，她說，完工那刻看著丹寧熊「忍不住佩服自己能做出這麼厲害的作品」。

林玉雯說，籌辦展覽過程，為了刺激提供靈感，會帶著媽媽們北上看展，至今舉辦過2主題、3場次展覽，媽媽們也因受到激勵，願意跳脫固定製程，嘗試不同作法及作品，現在每年的展覽已成為媽媽們最期待的大事。（編輯：黃世雅）1120122

花蓮家扶中心幸福小舖指導老師林玉雯（左）指導受助媽媽們學習縫紉技巧，帶著媽媽們籌備展覽，小舖「元老級」成員小華媽媽（右）是老師的得力助手，承擔多項高難度作品。中央社記者張祈攝 112年1月22日

花蓮家扶中心成立幸福小舖，以社會企業的經營理念，培力獨自肩負照護及家庭經濟重擔的媽媽們學習縫紉技術，近年以二手丹寧布為素材創作，以植物、森林動物為元素，打造花語森林，在展覽時成為熱門打卡點。中央社記者張祈攝 112年1月22日