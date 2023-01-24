寒流報到台南風勢強 月津港燈節部分作品受損

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）受到寒流來襲影響，台南地區昨天晚間開始風勢增強，鹽水區出現強陣風，導致月津港燈節部分展品受損，台南市政府文化局協同藝術家團隊進場檢修，水面區受損作品暫時靠岸修復。

台南市文化局今天發新聞稿指出，共有5件作品受氣候影響毀損，包括藝術燈區「夜市蜃樓」、「綁架月亮」、「海之城」等作品，尤其夜市蜃樓、綁架月亮作品受損情形嚴重，再加上近期天候狀況不佳、風勢仍大，目前評估暫時先靠岸檢修，以維護民眾觀展安全。

台南市文化局指出，學生徵件燈區有包括「穿梭」、「明月幾時有」等作品受損，目前也都拉至岸邊進行檢修，等待天候狀況回穩後，再進行下一個階段修復。

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台南市文化局指出，市長黃偉哲對相關作品受損感到不捨，要求文化局盡全力修復，修復前若造成觀展不便，希望遊客見諒，也提醒近日準備前往參觀的民眾，應準備適當保暖衣物，注意強風影響。

台南市文化局指出，月津港燈節今年以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組作品，盼以國際級的聲光藝術饗宴照亮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代歡樂時光，14日開展至今，估計已經吸引超過20萬遊客湧進鹽水賞燈，展期將持續到2月12日。（編輯：張芷瑄）1120124