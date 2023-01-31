北市15處市集買越多送越多 打卡出示學生證有好康

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市為活化商圈市集，明天至2月28日15處市集擴大回饋行銷，祭出新台幣500元可買1000元消費券等優惠，龍山寺地下街打卡可換200元消費券、士林夜市持學生證拿抵用券等。

北市府指出，此次以6大方案活絡商圈，包含台灣燈會促銷活動、拓展國際市場、活化商圈市集、加值農業、促進觀光、振興貸款等。

其中2月1日至28日，15處市集擴大回饋行銷，在市場消費券部分，大直市場4000元可買5000元消費券、永春市場500元可買1000元消費券、成功市場100元買指定農產品送200元抵用券、華山市場600元可買1000元消費券。

而東門市場300元可買500元消費券、華西街夜市消費滿300元送50元抵用券；艋舺、梧州街、廣州街、臨江街4夜市，購買200元可享400元抵用券；網路預約滿2000元加碼送100元券。

龍山寺地下街則是打卡換200元消費券；士林夜市消費任2項商品，或是持學生證可獲100元抵用券。

電子支付回饋部分，雙城街滿100元送刮刮樂消費券、南機場夜市街口滿50元隨機送8%至88%回饋紅包、南門市場悠游付筆筆回饋15%，每人最高回饋600元。

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此外，配合台灣燈會將登場，北市府募集319家特約店家舉辦消費集章抽獎活動，包含平均每件價值超過4500元以上的家電，再加碼抽出20組6000元紅包，總價值高達300萬元以上。

另方面，北市府推出「363振興融資專案」，讓中小企業申請金額300萬元內，利息補貼6個月（補貼年息2%），並提供至少3個月寬限期，預計提供2億元，協助200家企業取得振興資金，並擬申請第二預備金200萬元，支應利息補貼經費。（編輯：張銘坤）1120131