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拚內銷買氣 台東縣府攜手連鎖超市推釋迦促銷

2023/2/3 16:02
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（中央社記者張祈台東縣3日電）為行銷台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴媒合國內外通路市場，鼓勵企業團購，也拍攝影片指導消費者嘗試不同吃法，2月4、5日及11、12日與連鎖超市推出「買釋迦送1粒釋迦」促銷活動。

台東縣府農業處統計，台東鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，推估產量約1萬9000公噸，過往以外銷中國為主，近年因外銷受阻，銷量銳減，果價不如以往。

饒慶鈴透過新聞稿指出，因鳳梨釋迦外銷受阻，台東縣府團隊全體動員拚內銷市場，除輔導研發釋迦多元產品，也陸續接洽統一超商、家樂福、全聯福利中心及東森購物等內銷通路上架，也號召企業團購。

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饒慶鈴指出，全聯福利中心自去年12月產季開始，於全台1105家門市販售鳳梨釋迦，2月4、5及11、12日將於全台門市啟動「買釋迦送1粒釋迦活動」刺激買氣，呼籲大家用新台幣，協助農民度過難關。

饒慶鈴也拍影片指導消費者，將鳳梨釋迦去籽後加入優格，可製作成香甜釋迦優格，搭配不同水果、堅果食用；她也推薦可將鳳梨釋迦去皮去籽、切丁冷凍後食用，口感濃郁香甜更顯特色。（編輯：黃世雅）1120203

#饒慶鈴
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饒慶鈴
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