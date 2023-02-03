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竹市議會民眾黨組新政團 3國民黨議員加入

2023/2/3 16:42
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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥、市議員陳啟源、林慈愛加入民眾黨2名議員發起的「新民意問政聯盟」，是否違反黨紀，國民黨新竹市黨部主委李縉穎說，會研議如何處理。

民眾黨市議員李國璋、宋品瑩發起「新民意問政聯盟」政團，吸納國民黨籍副議長余邦彥、市議員陳啟源、林慈愛和無黨籍鄭慶欽、孫鍚洲等議員加入。

新民意問政聯盟黨團發言人宋品瑩向中央社記者表示，感謝國民黨與各黨派議員情義相挺，未來不排除繼續邀請其他黨籍議員加入政團運作。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡接受中央社記者訪問表示，對沒有心在國民黨的黨員，多留也無用，已將此情形報請黨部及黨中央，國民黨團目前還有11席，每名議員都是監督市政悍將，會全力為市民把關。

李縉穎則向中央社記者表示，過年前曾與余邦彥等人懇談，請他們三思而行，黨中央與黨部不樂見此事情發生，對此結果黨內將再研議如何處理。

記者提問，有關去年選舉期間，余邦彥公開發文力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安，是否有違反黨紀等問題，李縉穎說，黨部及黨中央一定會處理。

民進黨團總召陳建名表示，民進黨團目前有8席，為市議會第2大政團，未來將持續爭取其他議員加入黨團運作，擴大監督力量，落實監督市政責任。（編輯：方沛清）1120203

#余邦彥
#李縉穎
#國民黨籍
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