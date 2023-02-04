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台南唯一無連鎖超商行政區 將設加盟店試營運

2023/2/4 21:17（2/4 21:46 更新）
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台南市左鎮區為當地37個行政區中唯一沒有連鎖超商登記地址的區，左鎮區農會採加盟方式爭取連鎖超商進駐，時程配合超商總公司作業規畫，試營運日期目前暫定在23日，盼能在228連假提供服務。中央社記者楊思瑞攝 112年2月4日
台南市左鎮區為當地37個行政區中唯一沒有連鎖超商登記地址的區，左鎮區農會採加盟方式爭取連鎖超商進駐，時程配合超商總公司作業規畫，試營運日期目前暫定在23日，盼能在228連假提供服務。中央社記者楊思瑞攝 112年2月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市左鎮區在37個行政區中唯一沒有連鎖超商，左鎮農會規劃在台20線道路旁開設7-ELEVEN加盟店，暫定2月23日試營運，屆時將可讓台南「區區有超商」。

左鎮區農會常務監事李茂昌今天告訴中央社記者，農會採加盟方式爭取連鎖超商進駐，時程配合超商總公司作業規劃，試營運日期較先前預期稍慢一些，目前暫定於2月23日，盼能在228連假提供服務。

李茂昌表示，一旁的農特產品展售中心，也在爭取到經費補助後重新營造，命名為「台南道之驛左鎮站」，盼以整體方式行銷地方特色。

台南37個行政區中，僅左鎮區沒有連鎖超商登記營業，人口數最少的龍崎區則有設在國道3號關廟服務區的連鎖超商設址，在左鎮區農會的超商加盟店營運後，將使台南每個行政區都有連鎖超商營運。（編輯：郭諭儒）1120204

#李茂昌
#台南市
#左鎮農會
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