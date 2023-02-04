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北港慶元宵無人機加碼煙火秀 吸引雲嘉民眾齊歡

2023/2/4 22:34
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（中央社記者蔡智明雲林縣4日電）雲林縣府聯合北港朝天宮等社團今晚舉辦「春暖兔躍慶元宵」活動，在雲嘉交界的北港溪上空展演無人機秀，排出媽祖等圖案，並施放10分鐘高低空煙火秀，吸引雲嘉2縣民眾欣賞。

雲林縣政府與笨港媽祖文教基金會合作，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關、社團、學校，在元宵節前夕共同舉辦「春暖兔躍慶元宵」千人提燈踩街活動。

提燈踩街結束後，北港朝天宮在雲嘉交界的北港溪上空展演無人機秀，排出媽祖、北港朝天宮、千里眼、順風耳、Q版媽祖等圖案，並施放10分鐘高低空煙火秀，北港大橋上站滿了看熱鬧的民眾。

雲林縣長張麗善接受媒體聯訪指出，北港除了是宗教聖地，也是台灣花燈的原鄉，提燈踩街活動及北港燈會慶典已成為北港地區不可或缺民俗活動及文化記憶。

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雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，早年北港賞燈是屬於全國性聖會，在一年一度元宵佳節前夕，舉辦千人提燈踩街活動，讓北港元宵文化更具薪火相傳的意義，透過在北港市區千人提燈踩街，人龍將北港小鎮點綴十分美麗璀璨，宛如一座不夜城。

北港朝天宮指出，每年元宵燈會除了吸引雲林在地民眾，嘉義縣市的民眾也會來參與，今晚的無人機與煙火秀，預估近萬人與會。（編輯：戴光育）1120204

#北港
#北港朝天宮
#張麗善
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