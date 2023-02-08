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嘉縣東石臥龍橋改建工程 橋梁封閉至5/12

2023/2/8 14:38
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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣政府辦理東石鄉臥龍橋改建工程，因施工遭遇水下障礙物等因素影響，工程延後數月，如今工程重啟，預計今年5月12日前完工，施工期間封閉橋梁，民眾須依照指示繞道。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，東石鄉臥龍橋改建工程因被評估為特殊風險橋梁，於去年進行改建，因受到水下障礙物等因素影響，工程延後數月，如今工程重啟，預計5月12日前完工。

縣府表示，臥龍橋改建工程目前進行「橋梁前後引道及水防道路順接抬高工程」施工，工期約3個月，工程進行時因須封閉橋梁，台82線東西向快速公路往布袋鎮方向的臥龍橋路口禁止左轉；另朴子市方向的臥龍橋路口禁止右轉，以維持交通順暢。

另外，用路人若從台17線西濱公路布袋鎮往朴子市方向走157縣道，則改道至台17線或170縣道；在台82線靠近臥龍橋路段、170縣道與157縣道路口及台17線與157縣道路口都增設改道告示牌。

縣府指出，施工期間，籲請用路人遵守速限，並參考工區周邊路段及路口設置的告示牌。（編輯：黃世雅）1120208

#臥龍橋
#157縣道
#台17線西濱公路
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