台中攜手日本大分縣推自行車旅遊 深化疫後觀光

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）為深化疫後國際觀光旅遊，台中市觀旅局與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，藉由活用雙方自行車旅遊資源，帶動運動觀光，擴大雙方遊客互訪。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀與大分縣佐伯市長田中利明7日共同簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，市府副秘書長何育興擔任見證者，佐伯市副市長山崎吉明、議會議長河野豊、工會議所會頭谷川憲一、觀光協會長岩本光生、教育委員平井國政、教育委員山口清一郎及市府教育局主秘郭明洲也到場。

何育興表示，台中市在2016年9月8日與日本大分縣締結「台中市與大分縣友好交流備忘錄」，成為友好城市，推動互訪交流合作，提升城市知名度及經濟成長效益。

田中利明指出，大分縣與台中市以友好交流備忘錄為基礎，繼2017年與大分縣中津市締結「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」後，再次攜手合作，分別以「台中自行車嘉年華」和「Tour de SAIKI環佐伯單車賽」為核心，推動自行車旅遊，共同提升觀光品牌。

陳美秀指出，各國陸續解除國境封鎖，已做好準備迎接來自全球的遊客，啟動後疫情時代的觀光布局，重新活絡國際交流活動，帶動觀光產業經濟發展。

佐伯市代表團今天騎乘體驗「潭雅神綠園道」，欣賞沿途如同城市綠洲的綠色隧道，拜訪新民中學進行教育文化交流，也將前往捷安特旗艦店，了解自行車產業現況。（編輯：郭諭儒）1120208