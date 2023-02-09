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北市推機車駕訓補助1300元 考過再享停車免費1個月

2023/2/9 12:55（2/9 16:01 更新）
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推廣機車考照前先上駕駛訓練，台北市交通局9日宣布，除了在6家業者上完課並考到駕照後可申請1300元補助，還可在台北市路邊機車停車格免費停車1個月。（中央社檔案照片）
推廣機車考照前先上駕駛訓練，台北市交通局9日宣布，除了在6家業者上完課並考到駕照後可申請1300元補助，還可在台北市路邊機車停車格免費停車1個月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）推廣機車考照前先上駕駛訓練，台北市交通局今天宣布加碼優惠措施，除了在6家業者上完課並考到駕照後可以申請1300元補助，還可以在台北市路邊機車停車格免費停車1個月。

台北市交通局交通安全科長葉志宏今天上午在記者會上表示，騎士透過駕訓班訓練可以提升防禦駕駛觀念、增加騎乘經驗及對車子性能的了解，統計上也發現，受過訓練者平均事故率為1.96%，相較自行考照的4.88%大幅降低，顯示機車駕訓有成效。

葉志宏說，台北市從101年起推動機車考照前訓練補助，今天持續配合交通部公路總局推廣，滿18歲民眾只要在6家業者完成普重機駕訓課程並取得駕照，不限戶籍都可以申請新台幣1300元補助訓練費。

葉志宏指出，6家業者包含大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班、濱江駕訓班及大湖駕訓班，且民眾在這6家業者完訓並取得駕照後，還可以享有機車路邊免費停車1個月的優惠。

葉志宏說，今年公路總局提供2050個補助名額，台北市補助名額則無上限，鼓勵想要考照的民眾踴躍申請。（編輯：張銘坤）1120209

台北市交通局交通安全科長葉志宏9日宣布機車考照前訓練補助加碼優惠措施，除上完駕訓課程考到駕照後可申請1300元補助，還可在台北市路邊機車停車格免費停車1個月。中央社記者陳昱婷攝 112年2月9日
台北市交通局交通安全科長葉志宏9日宣布機車考照前訓練補助加碼優惠措施，除上完駕訓課程考到駕照後可申請1300元補助，還可在台北市路邊機車停車格免費停車1個月。中央社記者陳昱婷攝 112年2月9日
#機車駕訓班
#機車
#駕照
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