機車道路駕駛訓練明年4月上路 3小時補助1200元

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部今天宣布，明年4月起，針對考照前參加機車駕訓班並通過考照者，試辦若再參加道路駕駛訓練，除原先參加駕訓班補助的新台幣1300元外，再補助3小時道路駕駛訓練1200元。

交通部今天下午舉行「111年1至9月道路交通安全說明」記者會。

公路總局長陳文瑞在會中宣布，針對機車新手實施的道路訓練計畫，預計明年4月實施，除了目前機車考照前報名機車駕訓班，並通過考照可獲1300元補助外，將對通過考照者，若再參加駕訓班3小時的道路駕駛訓練，政府會再補助1200元。

陳文瑞說，明年參加機車考照前駕訓並取得駕照者，仍可獲1300元補助，名額4萬人，若再參加道路駕駛訓練，每人再補助1200元，機車駕訓補助最高增至2500元，希望提升機車新手防禦駕駛觀念。

陳文瑞指出，公路總局自民國108年起，鼓勵民眾考機車駕照前參加機車駕訓，包括6小時學科及10小時術科訓練，並在通過考照後，補助1300元，至今約有2萬8000人曾報名考照前機車駕訓，目前全台已有72家駕訓班有開設機車駕訓課程，其中14家駕訓班同意明年4月起試辦考照後道路駕駛訓練，希望未來會再增加試辦的駕訓班。

陳文瑞說，根據委託交通大學的研究，108年至今，有參加過機車駕訓者，上路後違規率及肇事率分別為8.8%及7.3%，而未參加過駕訓者，上路後違規率及肇事率分別為20%及11.3%，參加機車駕訓的確能降低違規及肇事風險。

根據公路總局研議的機車道路駕駛訓練計畫，3小時課程中，至少要有2小時在實際道路由教練指導。（編輯：陳仁華）1111129