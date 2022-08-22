機車考照駕訓補助1300元 112年名額擬倍增至4萬人

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（中央社記者汪淑芬、實習記者顏翊昕台北22日電）公路總局實施機車考照駕訓補助今年第4年，交通部道安委員會執行秘書黃運貴今天說，今年名額仍是2萬人每人補助新台幣1300元，明年補助名額擬加倍至4萬人。

交通部公路總局、交通部道路交通安全督導委員會、台北市區監理所、和潤企業今天共同舉辦「騎車上駕訓，安全不靠運」推廣記者會，道安會執行秘書黃運貴、和潤企業董事長劉源森等人出席。

黃運貴說，目前機車事故占交通事故約7成，台北市政府從10年前辦理機車駕訓補助計畫，民眾到駕訓班參加課程並取得駕照可享1300元補助，公路總局4年前開始實施，全台補助名額去年從1萬人擴大至2萬人，今年仍提供2萬個名額，補助金額每人1300元。

黃運貴也表示，交通部正規劃，公路總局提供機車考照補助名額，明年預計增加至4萬人，補助金額仍維持1300元。

劉源森說，和潤也與台北市、新北市及基隆市共8家駕訓班合作，推出一系列贊助及宣傳活動，包括，揪團3人同行報名機車駕訓班贈送每人1頂安全帽（共270頂）、考取機車駕照打卡抽獎送行車紀錄器（共50個），另針對低收入及中低收入戶，提供全額機車駕訓補助費用4000元（共125名）。

和潤企業合作的8家駕訓班，台北市有大台北駕訓班、福安駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班、濱江駕訓班；新北市有大龍港駕訓班、光隆駕訓班；基隆有培德駕訓班。

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劉源森說，未來也會將機車駕訓相關贊助推廣到其他縣市。和潤企業特別製作宣傳影片，讓「騎車上駕訓 安全不靠運」的口號深植人心，共同為交通安全付出一分心力。

台北市區監理所所長江澍人表示，依據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少32%、肇事風險減少20%，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，也可有效減少交通事故及憾事發生。（編輯：方沛清）1110822