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機車考照要變難了 強化非號誌路口停讓觀念

2022/11/23 14:27（11/23 15:56 更新）
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為讓考照更符合實際騎車狀況，機車考照明年起將變難。（中央社檔案照片）
為讓考照更符合實際騎車狀況，機車考照明年起將變難。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北23日電）機車考照明年起將變難，交通部公路總局今天表示，為讓考照更符合實際騎車狀況，將強化非號誌路口部分的停讓觀念，筆試也會將機車違規、肇事較高的樣態納入，增加相關比重。

根據交通部道安委員會統計，今年1到8月機車交通事故共有1萬6482件，造成30人死亡。

交通部公路總局副局長張舜清今天接受媒體聯訪時表示，為了在拿到駕照時就可以同時吸收到正確道路安全防衛觀念與道路駕駛經驗，筆試題庫也會增加機車違規的肇事型態比重。

張舜清表示，考場方面則會強化非號誌路口部分的停讓觀念，像是停等動作、注意安全沒車再開、支道線裡讓幹道線等等，目前還在規劃設計當中。

張舜清指出，危險感知平台影片目前不是考試項目，未來也會研議納入考試項目中。

另外，為了鼓勵民眾考機車駕照前也能上駕訓班，公路總局補助新台幣1300元，明年度也會從現行的2萬個補助名額，增加到4萬名。（編輯：吳協昌）1111123

#張舜清
#交通部公路總局
#公路總局
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