王國材：機車駕訓班預計112年試辦道路實練

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（中央社記者余曉涵台北22日電）針對機車族考照擬增加路考方面，交通部長王國材今天說，會先朝機車駕訓班有實際的道路訓練著手，預計明年就可以開始試辦。

交通部今天舉辦「111年度路老師頒獎授證典禮」，交通部長王國材會後接受媒體聯訪時表示，機車路考分為2個階段，第1階段是駕訓方面給予部分補助，希望增加實際道路訓練；第2階段則是研議未來考照部分增加路考，但執行上還是有困難的地方，要怎麼執行還要再研議。

王國材表示，駕訓班增加道路實練方面是一定要做的，但相關執行方法還在研擬當中，會請公路總局儘快提出相關方案。

公路總局副局長張舜清補充，目前預計明年試辦駕訓班道路實練，會先在全台北中南都選擇適當的駕訓班來進行試辦，並且還要選擇適當路線跟訓練方式，目前還在規劃當中。

費用方面，張舜清表示，再研議是否有適當經費進行補助，但方案還在規劃當中，還要再跟交通部進行最後確認。（編輯：陳政偉）1111122