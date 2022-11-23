機車駕訓道路體驗 公路總局2種規劃方案出爐

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（中央社記者余曉涵台北23日電）交通部擬在機車駕訓班增加道路體驗，公路總局今天也對外公布2種規劃方案，第1種是先取得駕照後再參加道路體驗，另一種則是術科項目中增加道路體驗，最快明年上半年試辦。

針對機車族考照擬增加路考方面，交通部長王國材昨天說，會先朝機車駕訓班有實際的道路訓練著手，預計明年就可以開始試辦。

交通部公路總局副局長張舜清今天受訪表示，目前初步規劃有2種方案，第1種是讓考生先取得駕照後，再參加駕訓班的道路體驗課程，這種方式要規劃的配套較少，只要決定路線跟地點後，最快明年上半年就可以試辦。

張舜清指出，第2種則是在現有的機車駕訓班的術科課程中，新增實際道路行駛的訓練項目，但這個方案要規劃的配套較多，包含要有學習駕照、保險制度、上路訓練時教練應該怎麼做等，因此明年能不能試辦還要看修法速度。

至於會採哪種方案，張舜清表示，還再討論中，將跟交通部報告後才會有最後決定。（編輯：屈享平）1111123