強化停等觀念 即日起考照必考無號誌路口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）為了強化民眾停等觀念，交通部公路總局長陳文瑞今天說，即日起駕照筆試必考無號誌路口相關觀念。

台中市日前發生市區客運撞上推嬰兒車過馬路的伊拉克籍季男一家人，造成妻、兒不治；據肇事影像，當時季男和妻子並肩走在斑馬線上，公車左轉駛來毫無煞車跡象。

另外，新北市海山警分局海山派出所一輛警車日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。

為改善台灣交通，強化駕駛停等觀念，交通部公路總局長陳文瑞今天表示，考照的筆試，從本週起必考無號誌路口的相關題目。

至於場考方面，公路總局表示，目前的停車再開，實質上就是停讓觀念，考生經過一定要先停才可以左轉，除此之外，目前也正在研究所有路考跟筆試的題型，預計114年初會有具體結果。

另外，有關機車上路駕訓上，公路總局表示，明天將會與14家駕訓班及駕訓學會等單位共同開會討論實務上的應用。

公路總局表示，目前初步規劃機車駕訓總時數3小時，且實際上路訓練要2個小時，規劃2條路線，必須包含變換車道、大型車視野死角、兩段式左轉等8到10個科目，預計將會安排2個教練一前一後跟車，並用藍芽耳機的方式與受訓者對話。

公路總局表示，參與道路訓練的民眾將會給予補助新台幣1200元，但學費金額還在討論當中，原則上4月就可以上路。（編輯：陳政偉）1120106