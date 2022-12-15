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電動機車補助核定最多8000元 估明年10.2萬輛受惠

2022/12/15 16:37（12/15 18:06 更新）
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行政院長蘇貞昌近日核定「電動機車產業環境加值補助計畫」，民眾購買電動機車補助核定最多8000元。圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站更換電動機車電池。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌近日核定「電動機車產業環境加值補助計畫」，民眾購買電動機車補助核定最多8000元。圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站更換電動機車電池。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長蘇貞昌近日核定「電動機車產業環境加值補助計畫」，4年投入新台幣58億元，民眾購買電動機車補助金額最高每輛新台幣7000元；若加計環保署提供的1000元獎勵金，補助可達8000元。

經濟部今天在行政院會報告「淨零轉型－經濟部112年電動機車及節能設備補助措施」。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，台灣是機車王國，機車產業是台灣重要的民生工業，隨著時代進步，運具要走向更環保、低碳，產業也要轉型提升，「顧肺葉，也要顧產業」。

蘇貞昌說，過去5年，政府投入高達72億元的資源，使得電動機車從2017年的11萬輛，提升到61萬輛，充換電站數也由8400座提高到近5萬座。

他表示，上個月已核定延續方案，盼能持續減輕民眾購買電動機車的負擔、協助機車行加入電動車產業鏈，並讓騎電動機車的人，更容易找到充換電站，完善電動機車的使用環境。

經濟部次長曾文生出席政院會後記者會時表示，此方案預計明年受惠車輛可達10.2萬輛，在逐年增加情況下，4年計畫目標是50萬輛。

曾文生說，此次方案除補助購買電動機車外，重點還包括整備電動機車快速發展的環境，包含增加充換電站，加碼補助六都以外的地區會，另外，也要增加可維修電動車的機車行數量，才能做後續維修保養工作。

根據經濟部方案，電動機車補助將自民國112年至115年投入58.85億元，其中重型及輕型等級每輛補助7000元、小型輕型等級每輛補助5100元。

另外，環保署也提供1000元收購民眾汰舊換新購電動機車的碳權獎勵金。

方案也引導業者提升非6都地區站點普及度，並輔導業者於使用熱區擴充服務能量；後續維修部分，經濟部說，將持續提供相關培訓課程，提供取得第1階段受訓課程證書的機車行購置試乘車，每家上限6萬元，維修診斷工具補助部分則是每家上限5萬元。（編輯：楊凱翔）1111215

#電動機車
#購車補助
#淨零轉型
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