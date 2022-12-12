電動機車購置補助再延4年 王美花：推動淨零碳排

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（中央社記者范正祥台北12日電）經濟部日前宣布，電動機車購置補助再延長4年，每輛最多7000元。經濟部長王美花今天受訪時說，考慮到正在推動淨零碳排，行政院同意續推補助，讓民眾購買電動車的意願可以變得比較高。

經濟部9日宣布，行政院已核定新一期「電動機車產業環境加值補助計畫」，將於112年至115年投入新台幣58.85億元經費推動3大項目，包括機車行轉型、延續電動機車購置補助，以及設置充換電設施。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查產業創新條例第10條之2及第72條條文修正草案等案，王美花列席備詢。

王美花會前回應媒體詢問電動機車購置補助一事時說，盤點明年淨零碳排相關措施，電動車的部分，今年的補助，過往在12月10日經濟部就截止收件，考慮到正在推動淨零碳排，今年12月10日以後還是可以收件，可以跟地方政府配合。

王美花指出，明年度的部分，現在行政院也同意了，明年可以繼續推動補助7000元，這部分因為很多地方政府也有它搭配的補助方案，經濟部趕快公布，地方政府也可以提早準備，讓民眾購買電動車的意願可以變得比較高。（編輯：趙蔚蘭）1111212