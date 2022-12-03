7旬翁誤把油門當煞車暴衝 撞飛菜販3人傷

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台中市76歲蘇姓老翁駕車到苗栗大湖鄉早市採買物品，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，車輛直衝撞路旁菜販，造成李姓、張姓及詹林姓等3名婦人受傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）台中市76歲蘇姓老翁駕車到苗栗大湖鄉早市採買物品，疑似恍神不慎將油門當煞車踩，連續衝撞路邊3名賣菜老婦，其中2人傷勢較重，送醫後暫無生命危險。

苗栗縣警察局大湖分局今天透過新聞稿表示，這起事故發生在2日上午，蘇姓老翁從台中市到苗栗泡溫泉，早上先到大湖鄉早市採買東西，駕駛自小客車行經大湖民族路市場時，疑因恍神誤將油門當作煞車踩踏，車輛直衝撞路旁菜販，造成李姓、張姓及詹林姓等3名婦人受傷。

警方指出，遭撞擊的3名賣菜婦人中，張姓婦人頭部受傷，傷勢較嚴重，被送往苗栗市大千醫院急救；李姓婦人腿部受創；詹林姓婦人則是多處身體擦挫傷，所幸3人經送醫救治，暫無生命危險。

警方對蘇姓老翁施以酒測，確定酒測值為0，將進一步釐清有無其他機械故障等因素釀成事故。

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大湖分局指出，依照交通部公路總局頒布規定，年滿75歲以上高齡駕駛人，首次考領駕駛執照有效期限為3年，3年後駕駛人必須通過體格檢查及認知功能檢驗合格，才可以換發駕照，經調查蘇姓老翁領有合格駕照。

警方呼籲，家中若有超過75歲以上年長者，建議多搭乘交通運輸工具，或由家人接送外出，若有駕車需求也最好有人陪伴以減少獨自駕車發生危險機會。（編輯：李錫璋）1111203