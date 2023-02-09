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北市內科通勤專車2/14起加開班次 3月擬增新路線

2023/2/9 14:10
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）盼透過大眾運輸解決內湖交通問題，台北市公運處今天宣布，9條搭乘量較高的內科通勤專車，將從14日起在上午尖峰時段加開班次，並預計在3月份公布其他規劃中的路線。

台北市公運處今天上午舉辦記者會，宣布內科通勤專車7、8、12、16、17、18、19、市府直達車及圓山直達車將從14日起加開平日上午尖峰時段共12班次，屆時內科通勤專車服務量將提升至142班次，再加上預約跳蛙公車41班次，總計達183班次。

公運處說明，目前行經內科地區的公車路線共73線，包含針對通勤需求闢駛的19線內科通勤專車及12線預約跳蛙公車，其中9條內科通勤專車因為搭乘量較高且乘客使用黏著度高，決定協調業者提升服務量。

台北市公運處長常華珍在會中表示，若以一班公車可以載運20個人來算，加開12班次就可以減少上百台車輛使用道路，相信效益會讓用路人有所感受，也期待民眾多加利用。

常華珍說，目前正在透過問卷或企業調查的方式了解民眾需求並發展其他路線，預計在3月份公布相關規劃，盡可能讓路上少一點車子，透過大眾運輸紓緩內湖交通。（編輯：張銘坤）1120209

#常華珍
#台北市公運處長
#內湖
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